Сборная Германия выиграла чемпионат Европы по дзюдо в Екатеринбурге. У России — бронза

09:07 | 19.07.2018

economy.mil.ru

Сборная Германия одержала победу на чемпионате Европы по дзюдо, который накануне прошел в Екатеринбурге. В финале немцы взяли верх над командой Нидерландов со счетом 4:2.



У российских спортсменов — бронзовые награды. Третье место они разделили со сборной Украины. В борьбе за бронзу сборная России со счетом 4:0 победила команду Азербайджана.



Напомним, что в турнире принимала участие 21 страна. Соревнования проходили в формате смешанных сборных, состоящих из шести человек — трех мужчин и трех женщин. Данный формат будет впервые представлен на Олимпийских играх — 2020 в Токио.