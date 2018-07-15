Евгений Куйвашев: «Надеюсь, патриарх будет приезжать к нам чаще»

16:01 | 17.07.2018

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поблагодарил патриарха Московского и всея Руси Кирилла за визит на Урал. Напомним, что предстоятель Русской православной церкви прибыл в Екатеринбург 13 июля. Здесь он провел заседание Священного синода, а в ночь с 16 на 17 июля возглавил крестный ход от Храма на Крови до Ганиной Ямы. Мероприятия приурочены к 100-летию гибели царской семьи.



«Хочу поблагодарить Святейшего Патриарха Кирилла и митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла за те усилия, которые они приложили для того, чтобы "Царские дни" на Урале прошли достойно. Это был очень важный для нас период. Множество людей будет вспоминать 100-летнюю годовщину расстрела царской семьи как очень важное событие в своей жизни. Надеюсь, патриарх будет приезжать к нам чаще и у екатеринбургских верующих будет больше возможностей видеться с ним», — написал Евгений Куйвашев в Instagram.



Отметим, что глава Среднего Урала тоже принял участие в крестном ходе. По предварительной информации, шествие собрало порядка 100 тысяч человек.