В Новоуральске перед судом предстанет бездомный, обвиняемый в убийстве

11:13 | 17.07.2018

пресс-служба СУ СКР по Свердловской области

В Новоуральске завершено расследование уголовного дела в отношении 46-летнего мужчины без определенного места жительства. Его обвиняют в убийстве человека.



Преступление было совершено утром 29 апреля текущего года в автомобильном прицепе на территории полигона твердых бытовых отходов. По версии следствия, обвиняемый на почве конфликта несколько раз ударил камнем спящего в прицепе мужчину. Тот скончался на месте от черепно-мозговой травмы.



Обвиняемый сознался в совершении преступления. На данный момент дело передано в суд, сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области.