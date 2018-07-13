Сами по себе: Несмотря на заключение СКР о подлинности останков Романовых, РПЦ будет вести своё расследование

19:56 | 16.07.2018

fishki.net

Русская православная церковь собирается самостоятельно расследовать вопрос о подлинности останков Царской семьи, найденных под Екатеринбургом в 1993 и 2007 годах. В РПЦ заявили, что учтут показания СКР, но им всё равно необходимо провести традиционное заседание. К тому же, как сообщил СМИ глава патриаршей пресс-службы священник Александр Волков, патриарх Кирилл хочет лично добиться правды в вопросе признания останков семьи Романовых.



«Церковь будет выносить свое решение по этому вопросу соборно, это наша древняя и важнейшая традиция. Конечно же, при обсуждении и принятии решения будут приниматься во внимание, в том числе, и результаты исследований экспертов всех направлений», - сказал митрополит Псковский и Порховский Тихон.



Ранее в Следственном комитете сообщили, что молекулярно-генетические экспертизы подтвердили принадлежность человеческих останков, найденных под Екатеринбургом, Царской семье и её окружению. В ведомстве отметили, что решение по уголовному делу будет принято после того, как завершатся еще четыре экспертизы: две комиссионные медицинские (антропологические), автороведческая и историко-архивная.



Ещё 14 июля в РПЦ отмечали, что окончательная позиция церкви по этому вопросу будет сформулирована только на Архиерейском соборе, провести который собираются только через два года.