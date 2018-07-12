Паводковая обстановка в Ивделе стабилизируется – вода уходит

Обстановка с паводком в микрорайоне Кардон города Ивделя стабилизируется. В связи с прекратившимися осадками только за сутки 13 июля уровень воды в реке Ивдель снизился на 6 см и продолжает снижаться. По прогнозам синоптиков в ближайшие дни дождей в районе Ивделя не ожидается, а значит, вода постепенно уйдёт с придомовых территорий района.13 июля начальник ГУ МЧС России по Свердловской области полковник внутренней службы Виктор Теряев и специалисты МЧС на вертолете Ми-8 провели воздушный мониторинг зоны подтопления. Совершив облет подтопленной территории и осмотрев русло реки Ивдель, специалисты МЧС пришли к выводу, что угрозы увеличения зоны подтопления нет и эвакуация населения не требуется.Тем не менее, на сегодняшний день всё ещё остаются подтопленными 52 придомовые территории и отдельные участки улиц, но подтопленных жилых домов нет.Специалисты и спасатели МЧС, для обеспечения безопасности и оказания помощи населению, круглосуточно дежурят в зоне подтопления и совместно с сотрудниками местной администрации продолжают проводить подворовые обходы, проводя инструктаж жителей, на случай изменения ситуации в худшую сторону. Также в постоянном режиме специалистами контролируется уровень воды в реке и функционирование систем жизнеобеспечения населения.Ситуация остается на постоянном контроле ГУ МЧС по Свердловской области до полной нормализации обстановки.Напомним, что подтопление придомовых территорий произошло из-за обильных и продолжительных осадков вызвавших подъем уровня воды в реке Ивдель.