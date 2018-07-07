В дни полуфиналов ЧМ екатеринбургская фан-зона будет работать с 21:00

09:54 | 9.07.2018

В дни полуфиналов ЧМ-2018, которые пройдут 10 и 11 июля, фан-зона Екатеринбурга в ЦПКиО будет открываться 21:00, за два часа до начала трансляции. Напомним, что вход на площадку свободный, добраться до фан-зоны можно на шаттлах.



В дни полуфиналов для болельщиков выступит группа Funky Bizness Gang и Трио Дениса Галушко.



Как сообщают организаторы, 6 и 7 июля екатеринбургскую фан-зону посетили более 25 тысяч человек.