Пьяная девушка на Lexus устроила ДТП на ВИЗе

Сегодня утром в Верх-Исетском районе Екатеринбурга произошло ДТП. На улице Начдива Васильева столкнулись Lexus и Chevrolet Spark.По словам очевидцев, наезд допустила девушка, управлявшая автомобилем Lexus. После столкновения Chevrolet отбросило на обочину. Lexus вылетел с проезжей части, снес дорожное ограждение и вывернул с корнями три дерева.Очевидцы сообщают, что девушка была пьяна и допивала спиртное на глазах сотрудников ДПС.