Екатеринбуржец назвал сына Артемом Дзюбой

11:36 | 2.07.2018

match.ru

В Екатеринбурге после победы сборной России над Испанией в рамках чемпионата мира по футболу местный житель, однофамилец Артема Дзюбы — Олег Дзюба, — решил назвать своего сына в честь футболиста, передает портал 66.ru.



Сначала малыша хотели назвать Мироном, но после гола Артема Дзюбы отец передумал.



Вчера, 1 июля, сборная России одержала победу над сборной Испании в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу. После серии пенальти счет составил 4:3.