В Кировграде на пруду утонул молодой человек

16:46 | 30.06.2018

Фото: ktv-ray.ru

Сегодня, 30 июня, утром на водоёме в Кировграде утонул мужчина.



Сообщение о несчастном случае поступило на номер «112» в 9:15 утра, сообщает ИА Tagilcity.ru.



В 09:20 приехавшие по вызову сотрудники МЧС и полиции извлекли тело молодого человека из воды.



Молодой человек, 27 лет от роду, проводил время на пруду в компании друзей, именно они и вызвали спасателей.



Почему они не помогли утопающему товарищу выбраться на берег, остаётся не понятным.



По факту случившегося проводится проверка.