Новый представитель президента назначил первое совещание с губернаторами Урала

16:31 | 29.06.2018

Фото: пресс-служба полпредства в УрФО

Николай Цуканов — новый полномочный представитель президента России в УрФО — проведет первое официальное совещание с губернаторами Уральского региона и руководителями окружных ведомств, анонсирует мероприятие аппарат полпредства.



Напомним, Николай Цуканов, назначенный Владимиром Путиным своим полпредом в УрФО 26 июня, прилетел в Екатеринбург накануне вечером. В аэропорту Кольцово его встречали губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, командующий войсками Центрального военного округа Александр Лапин, глава свердловского главка полиции Михаил Бородин, заместитель полпреда в УрФО Борис Кириллов.