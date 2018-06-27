В Екатеринбурге названы пять улиц, на которых запретят остановку транспорта

15:40 | 28.06.2018

Как сообщает официальный портал Екатеринбурга, ещё на пяти улицах города появятся дорожные знаки «Остановка запрещена». Знаки появятся в третьем квартале 2018 года и будут сопровождаться табличками «Работает эвакуатор».



Список улиц, на которых появятся знаки, запрещающие остановку транспорта:



• улица Плотников — на участке от Татищева до Нагорной;



• улица Лукиных — вдоль жилого дома по адресу Машиностроителей, 53а;



• улица Буторина — на отрезке от дома № 3 до дома № 1;



• улица Кирова — в промежутке от Каменщиков до Викулова;



• улица Валиахметова (поселок Садовый) — в интервале от дома № 38 до дома № 40.



Комитет по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети Администрации города Екатеринбурга заблаговременно предупреждает водителей об ограничениях и напоминает о необходимости соблюдения правил дорожного движения.



«Ограничения по остановке и стоянке транспорта в жилых кварталах Екатеринбурга связаны с многочисленными обращениями горожан, которые страдают из-за припаркованных рядом с их домами машин. Кроме того припаркованные хаотично автомобили затрудняют проезд оперативной и спецтехники к жилым домам», — комментируют причины появления новых запрещающих знаков сотрудники комитета.