Сквер у Оперного театра скоро будет не узнать

12:53 | 26.06.2018

Фото: екатеринбург.рф

В Екатеринбурге сквер за Оперным театром достаточно сильно изменится в лучшую сторону. Из бюджета города на его благоустройство выделено 167 миллионов рублей.



За эти деньги подрядчик, который определится 16 июля, должен будет переложить облицовочную плитку на тротуарах, поменять бордюры, перестелить газон, высадить новые деревья и кустарники, поставить урны, а также установить светильники. Кроме того, исполнителю предстоит обустроить ротонды, автопарковки и контейнерные площадки. Все работы по обновлению сквера должны завершиться до 3 декабря 2019 года.



А сразу после ЧМ-2018, часть игр которого проходит и в Екатеринбурге, подвергнется реставрации и сам Театр оперы и балета. Там отремонтируют стены, потолки, полы, заменят двери и проведут обновление пожарной сигнализации и электроосвещения. На всё это будет потрачено 66,5 миллиона рублей. Закончится ремонт театра в апреле 2019 года.