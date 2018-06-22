Младшему члену семьи Оруджянов, легализовывавшей мигрантов в Сысерти, вынесли приговор

14:33 | 25.06.2018

Сегодня, 25 июня, Сысертский районный суд вынес приговор в отношении Эдмонда Оруджяна, который вместе со своими родственниками организовал «бизнес» по организации нелегальной миграции на «уральской Рублевке». Как сообщили корреспонденту veved.ru в пресс-службе суда, Эдмонд Оруджян признан виновным по всем вменяемым ему статьям. Ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года и штраф в размере 150 тысяч рублей.



Ранее Сысертский районный суд вынес приговор отцу Эдмонда Размику Оруджяну, который признан виновным в организации незаконной миграции, а также фиктивной регистрации иностранного гражданина по месту жительства в жилом помещении и фиктивной постановке на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев условно с испытательным сроком 2 года. Его супруга, Эльвира Оруджян, также осуждена по вышеуказанным преступлениям.



Напомним, что семья Оруджянов в течение нескольких лет без реального намерения фактического предоставления жилого помещения организовывала фиктивную регистрацию иностранных граждан по месту жительства с целью получения ими права находиться и проживать на территории России, достоверно зная, что они по указанному адресу находиться, проживать и осуществлять трудовую деятельность никогда не будут.



Довести дело до логического конца (возбудить и расследовать уголовные дела, передав их в суд) удалось благодаря Управлению организации дознания ГУ МВД России по Свердловской области при содействии оперативников регионального УФСБ и областной прокуратуры.

