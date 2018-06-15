В Екатеринбурге в ДТП на Малышева пострадал мужчина

Сегодня, 17 июня, утром на перекрёстке улиц Малышева и Мамина-Сибиряка произошло ДТП. Не поделили дорогу автомобиль «Chevrolet», поворачивавший налево с Малышева на Мамина-Сибиряка и автомобиль «Daewoo Nexia», двигавшийся во встречном направлении по Малышева. В результате аварии пострадал один человек, пассажир автомобиля «Chevrolet», с места ДТП его увезли в больницу.