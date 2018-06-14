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11:51 | 16.06.2018
Четыре человека погибли в результате столкновения квадроциклов в Свердловской области
Первая информация появилась на странице группы «Подслушано Сысерть» в социальной сети «ВКонтакте». Судя по опубликованному фото и комментариям пользователей, квадроциклы столкнулись друг с другом. Как сообщают пользователи соцсети, жертвами трагедии стали два парня и две девушки. Возраст погибших около 20 лет. Еще одна пострадавшая в ДТП девушка госпитализирована.
В настоящее время на месте ДТП работает усиленная следственно-оперативная группа полиции. Пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области обещает прокомментировать случившееся по итогам расследования.
Фото: группа «Типичный Арамиль» в соцсети «ВКонтакте»
© «Вечерние Ведомости»
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