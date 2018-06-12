Команды — участницы ЧМ-2018 начинают прибывать в Екатеринбург

14:59 | 13.06.2018

Сегодня, 13 июня, в 20:15 в Кольцово совершит посадку «Боинг-737» авиакомпании «Россия» со сборной Египта на борту. Сразу после приземления футболисты отправятся в отель «Хилтон» на проспекте Ленина. В отличие от их соперников им повезло: до «Екатеринбург Арены», где им предстоит играть, всего около 800 метров, можно прогуляться пешком, хотя, конечно же, пешком никто не пойдёт.



Завтра, 14 июня, в 14:00 прилетают их соперники по игре, футболисты Уругвая, обратите внимание на цифры (14 – 14, к удаче). Прилетев рейсом «Аэрофлота» из Нижнего Новгорода, со своей тренировочной базы, они разместятся в отеле «Рамада», который уругвайцы выбрали для проживания. Пешком до стадиона не прогуляешься, зато лес с озером рядом.



Завтра же, 14 июня, на «Екатеринбург Арене» команды проведут пресс-конференции и открытые тренировки.



Фото: ekmap.ru