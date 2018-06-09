Турист из Екатеринбурга погиб на сплаве по горной реке в Казахстане

12:53 | 12.06.2018

Туристический клуб «Уральские тропы»

При сплаве по реке Аксу в Казахстане погиб участник туристического клуба «Уральские тропы», 67-летний мастер спорта по водному туризму Фазыл Бакиров из Екатеринбурга.



Как сообщает департамент по ЧС Алматинской области, вечером 10 июня восемь человек из России совершали спуск на катамаране по реке Аксу, во время которого один из туристов упал в воду. Мужчина прикрепил к себе страховочный трос, медленно спустился с камня, поскользнулся, ударился головой и также медленно зашел в реку, затем его подхватило мощным потоком, а страховка зацепилась за подводный камень. Из воды туристы достали мужчину, однако он уже не подавал признаков жизни.



Тело погибшего сейчас находится в Талдыкоргане, здесь же будет проведена судмедэкспертиза. Сейчас турклуб собирает средства для транспортировки тела и похорон.