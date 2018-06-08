Генеральную уборку дна водоемов проводят в Нижнем Тагиле

Как сообщается на сайте Нижнетагильского МБУ «Центр защиты населения», водолазы центра в рамках исполнения муниципального задания отчищают дно водоемов Нижнего Тагила для обеспечения безопасности жителей города.На сегодняшний день сотрудниками центра уже обследована прибрежная зона Тагильского пруда в районе отеля «Демидов Плаза», реки Тагил в парке Народный, Выйского пруда и Муринских прудов.В процессе очистки дна водоемов водолазами извлечено из воды множество различных предметов, которые представляли опасность для отдыхающих на берегах водоёмов. Здесь можно увидеть и арматуру, и ржавое железо, и автомобильные покрышки, про бутылки, доски с гвоздями, которые в изобилии присутствуют в водоёмах города, можно не говорить вообще.Как заверяют специалисты МБУ, работы по очистке водоемов города будут продолжаться весь летний период.Фото: Пресс-служба МБУ «Центр защиты населения»