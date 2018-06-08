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16:16 | 10.06.2018
Генеральную уборку дна водоемов проводят в Нижнем Тагиле
На сегодняшний день сотрудниками центра уже обследована прибрежная зона Тагильского пруда в районе отеля «Демидов Плаза», реки Тагил в парке Народный, Выйского пруда и Муринских прудов.
В процессе очистки дна водоемов водолазами извлечено из воды множество различных предметов, которые представляли опасность для отдыхающих на берегах водоёмов. Здесь можно увидеть и арматуру, и ржавое железо, и автомобильные покрышки, про бутылки, доски с гвоздями, которые в изобилии присутствуют в водоёмах города, можно не говорить вообще.
Как заверяют специалисты МБУ, работы по очистке водоемов города будут продолжаться весь летний период.
Фото: Пресс-служба МБУ «Центр защиты населения»
© «Вечерние Ведомости»
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