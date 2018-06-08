На одной из остановок Екатеринбурга продавались рассада, саженцы и автомат Калашникова

В посёлке Горный Щит Чкаловского района Екатеринбурга жители, собравшиеся куда-либо поехать и пришедшие на автобусную остановку, были немало удивлены увиденным.А увидели они молодого мужчину, спокойно покуривавшего, сидя на раскладном стуле, на коленях мужчины лежал автомат Калашникова, в объявлении, размещённом рядом, было скромно написано: «АКСУ-5,45. Срочно!»Первые сообщения о «торговце оружием» появились в одной из групп в социальных сетях. Как сообщал автор публикации, закончилось всё тем, что приехала группа захвата, после чего предпринимательская деятельность по торговле оружием была прекращена.Конечно, скорее всего, калашников не был боевым, но даже если он предназначен для игры в страйкбол или является охолощенным оружием (оружие, предназначенное для стрельбы холостыми патронами), автобусная остановка совсем не то место, где можно им торговать, тем более делать это в преддверии ЧМ-2018.Фото: РИА VistaNews