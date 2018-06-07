В Свердловскую область попытались ввезти карантинные фрукты и заражённые цветы

11:54 | 9.06.2018

vestnikmogileva.by

За один день на въезде в Свердловскую область таможенники задержали сразу несколько партий с опасными съестными товарами и цветами. Как сообщает пресс-служба Россельхознадзора, 7 июня в ходе рейдового мероприятия таможенники и сотрудники региональных УФСБ и ГУ МВД выявили сразу четверых нарушителей фитосанитарных норм, которые везли свой товар на Средний Урал в целях продажи.



Среди контрафактной продукции были обнаружены 17 тонн подкарантинных слив и 2 кг яблок с высоким фитосанитарным риском из Таджикистана, 1 кг израильского тимьяна с опасным вредителем — табачной белокрылкой — и 180 роз из Казахстана, заражённых цветочным трипсом.



Вся опасная продукция была изъята и предписана к уничтожению.