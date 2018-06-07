На подъезде к Екатеринбургу установили дорожные знаки, запрещающие движение автобусов

15:55 | 8.06.2018

На окраине Екатеринбурга появились участки дорог, где движение автобусов запрещено. Они расположены на подъездах к столице Среднего Урала, там уже установили соответствующие дорожные знаки. Всего восемь таких участков, сообщил глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.



По его данным, такие знаки установлены на пересечении ЕКАД с Кольцовским трактом, на 15-м километре Серовского тракта (съезд к поселку Шувакиш) и на 13-м км ЕКАД (транспортная развязка с автодорогой на Новосвердловскую ТЭЦ. Также в число «запретных» попали 20-й км ЕКАД (транспортная развязка с Березовским трактом), 41-й км ЕКАД (съезд в направлении религиозного комплекса «Ганина Яма», 63-й км ЕКАД (съезд в направлении Чусовского тракта), 66-й км ЕКАД (съезд на поселок Медный) и 75-й км — поворот на транспортную развязку с улицей Лучистой (микрорайон Солнечный).



«Оснований для переживаний у граждан быть не должно. В этих местах круглосуточно дежурят наряды ГИБДД, которые оказывают помощь водителям и подсказывают, как максимально быстро и по какой конкретно дороге можно добраться до точки назначения», — отметил полковник Горелых.



Фото предоставлено В.Н. Горелых

