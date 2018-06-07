Сообщника Андрея Овчинникова, обвиняемого в похищении екатеринбургского коммерсанта, оставили под стражей

13:01 | 8.06.2018

Свердловский областной суд оставил в силе решение Ленинского районного суда Екатеринбурга, который удовлетворил ходатайство следователя об аресте сроком на два месяца Котельникова А.В. – сообщника, как считает следствие, криминального авторитета Андрея Овчинникова. Как сообщили корреспонденту veved.ru в пресс-службе Свердловского областного суда, он пробудет под стражей до 30 июля включительно.



Как и «Овчина», Котельников подозревается в похищении с екатеринбургской автостоянки коммерсанта Анатолия Плетухова. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 п. «а» ст. 126 УК РФ («Похищение человека группой лиц по предварительному сговору»).



Выйти на Котельникова оперативникам отдела по борьбе с организованной преступностью Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Свердловской области удалось после задержания тренера по рукопашному бою Никиты Мальцева, который сейчас находится под подпиской о невыезде.