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16:39 | 4.06.2018
Прокуратура через суд обязала администрацию Михайловска заменить аварийный участок трубопровода
Установлено, что износ участка составляет 90 % , МУП «Водоканал» неоднократно проводил ремонт, однако проблема не решается.
- Трубу периодически прорывает, происходит затопление приусадебных участков, что каждый раз причиняет их собственникам материальный ущерб, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Надзорное ведомство направило иск в суд, который в итоге обязал администрацию Михайловского муниципального образования заменить участок.
Фото: vologda-portal.ru
© «Вечерние Ведомости»
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