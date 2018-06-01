Прокуратура через суд обязала администрацию Михайловска заменить аварийный участок трубопровода

16:39 | 4.06.2018

Прокуратура Нижнесергинского района добилась решения о замене аварийного участка трубопровода на улице Додонова в городе Михайловске.



Установлено, что износ участка составляет 90 % , МУП «Водоканал» неоднократно проводил ремонт, однако проблема не решается.



- Трубу периодически прорывает, происходит затопление приусадебных участков, что каждый раз причиняет их собственникам материальный ущерб, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.



Надзорное ведомство направило иск в суд, который в итоге обязал администрацию Михайловского муниципального образования заменить участок.





Фото: vologda-portal.ru