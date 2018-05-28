Новости дня
10:00 | 30.05.2018
В Екатеринбурге по подозрению в похищении человека и убийстве задержан скандально известный Никита Мальцев
Ранее по этому же делу были задержаны Андрей Овчинников, известный в определенных кругах как Овчина и Банзай, и его напарник, профессиональный боксер и основатель школы бокса «Атлант» на Химмаше Алексей Дубовой. Сейчас к ним присоединился ещё один «спортсмен».
Все они подозреваются в похищении человека, которое произошло в октябре 2017 года, и убийстве похищенного.
Овчинникову и Дубовому обвинение предъявлено ещё в январе текущего года, оба находятся в следственном изоляторе города Екатеринбурга.
В настоящее время рассматривается вопрос об избрании меры пресечения Никите Мальцеву.
В пресс-службах СУ СКР по Свердловской области и регионального полицейского главка от комментариев по данной теме пока воздерживаются.
Напомним, что на сегодняшний день Никита Мальцев, чьи питомцы участвовали также в разборках в Цыганском поселке города Екатеринбурга, и бывший оперуполномоченный отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по г. Екатеринбургу Сергей Кондрашин уже находятся под судом. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 290 УК РФ (приготовление к получению взятки) и ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество). Дело Мальцева и Кондрашина рассматривает Железнодорожный суд Екатеринбурга.
© «Вечерние Ведомости»
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