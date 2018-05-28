В Екатеринбурге по подозрению в похищении человека и убийстве задержан скандально известный Никита Мальцев

10:00 | 30.05.2018

Как стало известно редакции «Вечерних Ведомостей» из собственных источников, сегодня утром в Екатеринбурге по подозрению в похищении человека и убийстве оперативниками отдела по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска ГУ МВД России по Свердловской области совместно с сотрудниками Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области был задержан Никита Мальцев, скандально известный тренер по рукопашному бою в прошлом.



Ранее по этому же делу были задержаны Андрей Овчинников, известный в определенных кругах как Овчина и Банзай, и его напарник, профессиональный боксер и основатель школы бокса «Атлант» на Химмаше Алексей Дубовой. Сейчас к ним присоединился ещё один «спортсмен».



Все они подозреваются в похищении человека, которое произошло в октябре 2017 года, и убийстве похищенного.



Овчинникову и Дубовому обвинение предъявлено ещё в январе текущего года, оба находятся в следственном изоляторе города Екатеринбурга.



В настоящее время рассматривается вопрос об избрании меры пресечения Никите Мальцеву.



В пресс-службах СУ СКР по Свердловской области и регионального полицейского главка от комментариев по данной теме пока воздерживаются.



Напомним, что на сегодняшний день Никита Мальцев, чьи питомцы участвовали также в разборках в Цыганском поселке города Екатеринбурга, и бывший оперуполномоченный отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по г. Екатеринбургу Сергей Кондрашин уже находятся под судом. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 290 УК РФ (приготовление к получению взятки) и ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество). Дело Мальцева и Кондрашина рассматривает Железнодорожный суд Екатеринбурга.