Впервые за 18 лет уральский писатель удостоился премии «Национальный бестселлер»

21:28 | 27.05.2018

26 мая в Санкт-Петербурге состоялось вручение премии «Национальный бестселлер». Главной награды был удостоен роман «Петровы в гриппе и вокруг него» екатеринбуржца Алексея Сальникова.



Напомним, ежегодная общероссийская литературная премия «Нацбест» вручается в Санкт-Петербурге за лучший роман, написанный на русском языке в течение календарного года.



Роман «Петровы в гриппе и вокруг него» в литературных кругах называют феноменом, а Алексею Сальникову сулят мировую славу.



«Дебютный роман, и сразу громкий успех. Это не конвенциональный бестселлер, роман с нелинейным сложным сюжетом, фактурой», – заявила литературный критик Галина Юзефович.



Отметим также, что за последние 18 лет Алексей Сальников стал первым уральцем, получившим премию. Как рассказал сам писатель, награду в 1 млн рублей он планирует потратить на закрытие ипотеки.



Фото: prochtenie.ru