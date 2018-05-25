В Свердловской области пятый день ищут пропавшего жителя Невьянска. Требуется помощь в поисках!

Пятый день в Свердловской области продолжаются поиски пропавшего 28-летнего жителя Невьянска — Геннадия Горшенева.Как сообщает портал TagilCity.ru, 22 мая молодой человек уехал из Невьянска в Екатеринбург на концерт. Последний звонок, который он совершил, позвонив своей матери, был в 19.52. Парень сообщил, что едет в электричке. Больше звонков не было. По прибытии в уральскую столицу скинул матери сообщение, что доехал до Дома печати, произошло это примерно в 23.39. На следующий день в 07.13 он написал сообщение, что сел на электропоезд. После этого пропавший больше не выходил на связь, его телефон сейчас недоступен.Приметы пропавшего: рост 200 см, худощавое телосложение, тёмно-русые волосы, зелёно-карие глаза. Был одет в бежевую ветровку, голубую рубашку поло, синие джинсы, чёрные кроссовки.Особые приметы: «грудь сапожника» - воронкообразная деформация грудной клетки, носит очки для зрения.Если вы располагаете какой-либо информацией о пропавшем молодом человеке, сообщите её по телефонам: 8-9000-44-02-20, 8-900-203-66-62 или 02.Фото: Социальная сеть «ВКонтакте»