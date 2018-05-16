На Среднем Урале ликвидировано 140 природных пожаров

10:42 | 17.05.2018

В этом году в Свердловской области, по сравнению с прошлым годом, более чем в два раза сократилось количество лесных пожаров и их площадь. С начала пожароопасного периода в регионе зарегистрировано 140 очагов возгораний, их площадь – около 2 тысяч га. При этом почти 100% пожаров удается ликвидировать в первые сутки.



Сухая и ветреная погода, установившаяся на Урале в последние дни, может осложнить обстановку. Жителей призывают к строгому соблюдению правил пожарной безопасности во время посещения парков и лесов.





Фото: misanec.ru