Известный российский пловец и «бизнесмен-молочник» примут участие в праймериз «ЕР» в гордуму Екатеринбурга

21:56 | 16.05.2018

Сопредседатель свердловского отделения Общероссийского народного фронта инвалид-колясочник Анастасия Немец примет участие в праймериз «Единой России» в городскую думу Екатеринбурга. Сегодня оргкомитет по проведению предварительного голосования «ЕР» зарегистрировал её кандидатуру. Она примет участие в праймериз по округу № 9 (Верх-Исетский район), составив достойную конкуренцию действующему депутату Олегу Кагилеву. Её уже начали активно пиарить СМИ.



Также на сегодняшнем заседании оргкомитета были зарегистрированы кандидатуры директора управляющей компании «Бизнес центр Манхэттен» Михаила Ярошевского (округ № 17, Чкаловский район), действующего депутата гордумы, директора «Уралэнергостройкомплекса» Игоря Плаксина (его затяжными стройками жилых домов активно интересуются силовые структуры) и его коллеги по думе, генерального директора компании «Молочный кит» Игоря Пехотина.



Кроме этого, участие в праймериз примут руководитель исполкома регионального отделения «Единой России» Александр Косинцев, который выдвинулся по округу № 15 (Орджоникидзевский район) в пику члену «списка Тунгусова» Николаю Антонову, известный российский пловец Юрий Прилуков и председатель Свердловского регионального общественного движения инвалидов «Доступная среда всем» Ольга Небесная.