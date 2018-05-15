Налоговики требуют обанкротить «Реж-Водоканал» за долг в 13 миллионов рублей

19:21 | 16.05.2018

Режевской водоканал накопил серьезную задолженность перед государством и сейчас находится в шаге от банкротства. Налоговики в лице межрайонной инспекции №23 подали исковое заявление в Арбитражный суд Свердловской области о признании МУП «Режевское водопроводно-канализационное предприятие» банкротом. Сумма исковых требований составляет 13,7 миллионов рублей.



Не исключено, что вскоре к требованиям налоговиков присоединятся энергетики (ОАО «ЭнергосбытПлюс»), которым МУП задолжал миллионы рублей.



Отметим, что в 2016 году при проведении внеплановой выездной проверки было установлено, что бактериологическая лаборатория МУП «Реж-Водоканал» и бактериологический отдел предприятия осуществляет работы с биологическими и микробиологическими организмами и их токсинами без соответствующей лицензии. Предприятие было привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 170 тысяч рублей.