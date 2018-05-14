43-летнюю екатеринбурженку подозревают в убийстве 23-летнего мужа

11:03 | 16.05.2018

В Екатеринбурге местная 43-летняя жительница подозревается в убийстве своего мужа, которому было всего 23 года, сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области. Возбуждено уголовное дело.



Убийство совершено в ночь на 13 мая в квартире дома на улице Бисертской. По версии следствия, причиной стал конфликт между супругами.



«В настоящее время по уголовному делу выполняется комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершённого преступления, сбор и закрепление доказательственной базы», — говорится в сообщении.





Фото: ok.ru