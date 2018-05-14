Электричество вернулось в дома 11 тысяч свердловчан

Энергетики вернули свет в дома 11 тысяч жителей Свердловской области. Ночью в регионе работали 57 аварийно-спасательных бригад (166 человек) ОАО «МРСК Урала». Электроснабжение восстановлено в Серовском, Ивдельском, Горноуральском, Белоярском, Сысертском, Каменском городских округах, а также в Камышловском муниципальном районе.Напомним, что накануне вечером из-за шквалистого ветра порывами до 26 м/с без электричества остались 34 населенных пункта (14 тысяч человек). Также наблюдались точечные нарушения электроснабжения промышленных предприятий.Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области, в Алапаевске ветром сорвало металлические листы кровли пищеблока больницы. На место выезжала оперативная группа МЧС. К счастью, никто не пострадал.