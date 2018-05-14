К началу лета за екатеринбуржцами будут наблюдать 1600 видеокамер

22:35 | 15.05.2018

К 1 июня по Екатеринбургу будут распределены 1600 видеокамер для контроля за жителями города. Таким образом мэрия Екатеринбурга намерена повысить безопасность Екатеринбурга для гостей, приехавших на ЧМ-2018.



По словам и.о. председателя Комитета административных органов администрации Екатеринбурга Юрия Замятина, в настоящий момент к городской системе наблюдения подключено всего 540 камер. К общегородской системе видеонаблюдения уже подключены аэропорт Кольцово, Южный и Северный автовокзал. Также 378 камер уже установлены на гостевых и пеших туристических маршрутах в центральной части города.



Отметим, что изображения с камер будут поступать в единую диспетчерскую службу мэрии города.



Фото: yandex.ru