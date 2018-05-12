Ночью в Екатеринбурге сгорел Porsche Panamera

09:13 | 14.05.2018

Сегодня ночью в Екатеринбурге на улице Николая Никонова во дворе жилого комплекса «Де Геннин» сгорел автомобиль Porsche Panamera 4.



— В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники, 7 человек личного состава. Пожар потушен в течение 2 минут, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.