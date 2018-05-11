Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 12 мая 2018 года

15:32 | 13.05.2018

За прошедшие сутки с 08:00 12.05.2018г. до 08:00 13.05.2018г. на территории Свердловской области зарегистрировано 94 преступления.



В дежурные сутки сотрудниками полиции раскрыто 61 противоправное деяние. Из них: два убийства, одно умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, четыре грабежа, 15 краж чужого имущества, в том числе одна квартирная, два неправомерных завладения автотранспортом, два факта незаконного оборота наркотиков.



За прошедшие сутки на территории области произошло 6 ДТП с пострадавшими, в которых два человека погибли, ещё 5 получили травмы различной степени тяжести.



За минувшие сутки на территории области проведено 20 мероприятий, в которых приняли участие 14 800 человек. Для обеспечения охраны порядка было задействовано 382 полицейских, 2 сотрудника ОВО Росгвардии, 83 работника частных охранных предприятий, 31 член ДНД и 60 волонтёров. Нарушений общественного порядка не допущено.



Информация и фото: Пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области.