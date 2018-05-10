Опрессовки в Екатеринбурге начнутся 21 мая

В Екатеринбурге завершается отопительный сезон. Как сообщает пресс-служба ЕТК, подачу тепла начнут останавливать 14 мая, а на полное прекращение теплоснабжения понадобится один-два дня.Уже через неделю после окончания отопительного сезона начнутся опрессовки. Первый этап продлится до 25 мая и будет проходить в несколько этапов. С 23:00 21 мая до 07:00 22 мая пройдут гидравлические испытания распределительных и квартальных трубопроводов через обратный трубопровод с ограничением подачи ГВС потребителям. С 00:00 до 06:00 23 и 24 мая пройдут гидравлические испытания обратных магистральных и разводящих трубопроводов с ограничения подачи ГВС потребителям. С 9:00 до 17:00 25 мая в зоне Свердловской ТЭЦ (сетевой район «Градмаш») пройдут гидравлические испытания обратных магистральных и разводящих трубопроводов с ограничения подачи ГВС потребителям.Перед началом испытаний температура теплоносителя будет снижена до 40 градусов и восстановлена после их завершения.