«Альфа-Банк» выкупил самый неудобный ТЦ Екатеринбурга

15:56 | 11.05.2018

Скандально известный торгово-развлекательный комплекс «Комсомолл», расположенный на дублёре Сибирского тракта в Екатеринбурге, сменил владельца.



Победителем торгов по продаже ТРК «Комсомолл» стал «Альфа-Банк». Как сообщается в протоколе торгов, «Альфа-Банк» предложил 1 млрд 100 млн 1 рубль и стал победителем. Начальная цена продаваемого с торгов ТРК была 1 млрд 92 млн 405 тыс. 600 рублей. Конкурирующее с «Альфа-Банком» на торгах московское ООО «Валентайн» предложило за актив 1 млрд 95 млн 100 рублей и проиграло.



В результате победы в торгах «Альфа-Банк» стал собственником четырехэтажного здания торгового центра площадью более 53,4 тыс. квадратных метров, автостоянки площадью 23,5 тыс. квадратных метров и нескольких земельных участков.



Напомним, ТРК «Комсомолл» долгое время сопровождала целая череда скандалов, но самым запоминающимся скандалом для жителей города стала «война» собственников комплекса с начальником УГИБДД по Свердловской области Юрием Деминым. Причиной конфликта стали не согласованные с УГИБДД подъезды к ТРК «Комсомолл». За время этой «войны» торговый центр потерял большую часть своих арендаторов. В конце концов руководство ТРК признало претензии УГИБДД и исправило все недочёты в организации подъездных путей, только после этого «блокада» комплекса со стороны УГИБДД была снята.



Фото: ekmap.ru