Уралец представлен к медали за спасение двух тонущих девочек

12:29 | 10.05.2018

Житель села Первомайского Нижнесергинского района 42-летний Алексей Автух спас из воды детей. Это произошло 2 мая. Две сестры 6 и 8 лет и их подружка 7 лет спустились к реке Утка, чтобы помыть руки. Одна из девочек упала в воду и начала тонуть. Ее сестра поспешила на помощь, но тоже упала в воду. Тогда третья девочка стала звать на помощь. В это время мимо на велосипеде проезжал Алексей Автух.



— Еду у реки, слышу — дети кричат «Спасите!», смотрю — в воде барахтаются двое. Бросил велосипед, скинул куртку, сапоги и в воду. Первой схватил младшую из сестер, Дашу, сказал, чтобы она меня за шею обхватила, руки надо было освободить, чтобы спасать вторую — Лену. Так с двумя девчонками с трудом выбирался из воды, течение было очень сильным, пытался встать, но сила воды не давала, сносило. А девчонки — молодцы, мужественно держались, — рассказал мужчина.



За свой поступок Алексей Автух представлен к медали МЧС России «За спасение погибающих на водах».





Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области