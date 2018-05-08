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12:29 | 10.05.2018
Уралец представлен к медали за спасение двух тонущих девочек
— Еду у реки, слышу — дети кричат «Спасите!», смотрю — в воде барахтаются двое. Бросил велосипед, скинул куртку, сапоги и в воду. Первой схватил младшую из сестер, Дашу, сказал, чтобы она меня за шею обхватила, руки надо было освободить, чтобы спасать вторую — Лену. Так с двумя девчонками с трудом выбирался из воды, течение было очень сильным, пытался встать, но сила воды не давала, сносило. А девчонки — молодцы, мужественно держались, — рассказал мужчина.
За свой поступок Алексей Автух представлен к медали МЧС России «За спасение погибающих на водах».
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области
© «Вечерние Ведомости»
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