Уральских шопоголиков оставили без Dior: сотрудники таможни и ФСБ задержали крупную партию люксовой одежды в Екатеринбурге

В Екатеринбурге сотрудники Уральской оперативной таможни, Главного управления по борьбе с контрабандой Федеральной таможенной службы России и ФСБ выявили крупную партию обуви и одежды люксового бренда Dior, которая была оформлена декларацией и завезена на территорию РФ из Азербайджана под видом ниток и ткани.«Получить товар должна была екатеринбургская фирма, которая выполняла функции посредника — логистической компании. Товар предназначался для реализации в магазинах Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Москвы и Краснодара. Стоимость некоторых экземпляров достигает 500 тысяч рублей. Общая стоимость партии оценена в 26 миллионов рублей», — сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.Уральской оперативной таможней возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса РФ. За уклонение от уплаты таможенных платежей группой лиц по предварительному сговору представителям фирмы грозит до пяти лет лишения свободы. По решению суда товары переданы в региональное управление Росимущества.