В Екатеринбурге пройдет уборка могил ветеранов ВОВ и тружеников тыла

14:16 | 6.05.2018

Со следующей субботы, 12 мая, стартует традиционная акция православного объединения «Верим. Действуем», в рамках которой проводится уборка могил ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла.



Как сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии, участники акции благоустроят территорию рядом с заброшенными захоронениями и приведут в порядок памятники. Особое внимание будет уделено полузаброшенным кладбищам рядом с лыжной базой ЦСКА МО РФ и территорией бывшего Артиллерийского института.



Организаторы приглашают всех неравнодушных екатеринбуржцев присоединиться к участию в акции. Уболка будет проводиться в следующем порядке:



12 мая (суббота), 13.00 - уборка территории заброшенного городского кладбища, встреча в 13.00 у остановки общественного транспорта «Улица Прониной» (г. Екатеринбург, ул. Щербакова, 115 а) напротив бывшего Артиллерийского института.

13 мая (воскресенье), 12.00 – Михайловское кладбище, встреча у входа на территорию напротив Михайловского храма.

14 мая (понедельник), 14.00 - Ивановское кладбище. Встреча у входа в Иоанно-Предтеченский собор.



Отмечается, что проявившим инициативу с собой необходимо иметь только перчатки. Необходимый инвентарь будет предоставлен на месте.



Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии