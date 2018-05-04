Очередной дом сгорел в садовом товариществе под Екатеринбургом

11:26 | 6.05.2018

Накануне в посёлке Медном под Екатеринбургом сгорел очередной дом в садовом товариществе. Сообщение о возгорании поступило на пульт МЧС в 16:16 5 мая. К месту происшествия выехали 3 единицы техники и 12 человек личного состава подразделений МЧС. В 16:38 открытое горение было ликвидировано, однако за эти полчаса огонь успел уничтожить дом, баню и надворные постройки на площади 111 кв. м.



Стоит отметить, что это пятый случай возгорания домов в садовых товариществах Екатеринбурга только за май месяц. Начался весенне-летний сезон, горожане стали перебираться на дачные участки, а так как погода в этом году не особо радует теплом, включают электронагревательные приборы. Кроме того находясь на своих садовых участках сжигают прошлогодний мусор и топят бани. Как правило, именно эти три причины, оставленные без должного присмотра и становятся причинами пожаров. Не нужно забывать и проводке, либо старой, либо не соответствующей нагрузке. Включая электронагревательный прибор, задумайтесь, соответствует ли проводка в вашем садовом домике мощности этого прибора.



ГУ МЧС по Свердловской области просит жителей региона быть внимательными и соблюдать правила пожарной безопасности.



Информация: Пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

Фото: votkinsk.net