Новости дня
11:26 | 6.05.2018
Очередной дом сгорел в садовом товариществе под Екатеринбургом
Стоит отметить, что это пятый случай возгорания домов в садовых товариществах Екатеринбурга только за май месяц. Начался весенне-летний сезон, горожане стали перебираться на дачные участки, а так как погода в этом году не особо радует теплом, включают электронагревательные приборы. Кроме того находясь на своих садовых участках сжигают прошлогодний мусор и топят бани. Как правило, именно эти три причины, оставленные без должного присмотра и становятся причинами пожаров. Не нужно забывать и проводке, либо старой, либо не соответствующей нагрузке. Включая электронагревательный прибор, задумайтесь, соответствует ли проводка в вашем садовом домике мощности этого прибора.
ГУ МЧС по Свердловской области просит жителей региона быть внимательными и соблюдать правила пожарной безопасности.
Информация: Пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области
Фото: votkinsk.net
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
14:19 | 6.05.2018
В Екатеринбурге в магазине «Gloria Jeans» металлической лестницей едва не покалечило ребёнка
14:16 | 6.05.2018
В Екатеринбурге пройдет уборка могил ветеранов ВОВ и тружеников тыла
12:40 | 6.05.2018
В Каменске-Уральском загорелся Центральный вещевой рынок
12:00 | 6.05.2018
Екатеринбург посетила автоэкспедиция, приуроченная ко Дню Победы
11:42 | 6.05.2018
Моторная лодка и квадрацикл стали жертвами пожара в Большом Истоке
11:26 | 6.05.2018
Очередной дом сгорел в садовом товариществе под Екатеринбургом
11:26 | 6.05.2018
На следующей неделе в Екатеринбурге пройдут дожди
10:36 | 6.05.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 5 мая 2018 года
23:02 | 5.05.2018
Студенты горного университета на Урале стали двукратными чемпионами России по хоккею
18:34 | 5.05.2018
Свердловчанки поборются за звание лучшей автомобилистки
18:23 | 5.05.2018
Уральские казаки смогут оказывать медицинскую помощь
17:04 | 5.05.2018
ФК «Урал» стал обладателем премии «Лига Fair Play» за апрель
15:29 | 5.05.2018
Берег Шарташа почистят силами екатеринбуржцев
14:49 | 5.05.2018
В Екатеринбурге из окна 7-го этажа выпал маленький ребёнок
13:01 | 5.05.2018
В Екатеринбурге на 79-летнюю пенсионерку напал грабитель
12:34 | 5.05.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 4 мая 2018 года
12:21 | 5.05.2018
«Новоуральский мясной двор» оштрафовали за «неГОСТовскую» колбасу
11:01 | 5.05.2018
Руководство ГСУ ГУ МВД России по Пермскому краю поздравило ветерана Великой Отечественной войны Ивана Баева
10:54 | 5.05.2018
Закусочная «Югославия гриль» сгорела в Екатеринбурге
10:49 | 5.05.2018
Над МУП «Екатеринбургэнерго» вновь нависла угроза банкротства
10:20 | 5.05.2018
В Екатеринбурге малолитражка сбила ребенка на Шарташе
22:00 | 4.05.2018
Администрация Екатеринбурга предлагает ветеранам ВОВ дозваниваться до чиновников по номерам горячей линии
21:05 | 4.05.2018
Урал засыпало: в нескольких городах Свердловской области выпал снег
20:50 | 4.05.2018
В Екатеринбурге появилась Академия единоборств
20:47 | 4.05.2018
«Сознательные казаки» с благословения епархии будут патрулировать улицы Екатеринбурга
17:44 | 4.05.2018
На Red Bull 400 в Чайковском заявилось 640 человек
17:43 | 4.05.2018
В столицу Урала прибыл советник Путина Вениамин Яковлев
17:19 | 4.05.2018
До семи лет грозит уральскому лесничему, подозреваемому в незаконной рубке деревьев
17:15 | 4.05.2018
ГИБДД Зауралья объявила о масштабной проверке школьных автобусов
17:14 | 4.05.2018
Челябинцам снова бесплатно раздали саженцы хвойных деревьев
16:58 | 4.05.2018
В Пермском крае началась посевная кампания
16:45 | 4.05.2018
Биотуалеты, сухой закон и безопасность. Как Курган подготовился к празднованию Дня Победы
16:08 | 4.05.2018
Екатеринбурженка выиграла суд у банка, который незаконно списал с ее счета зарплату
15:32 | 4.05.2018
На Среднем Урале началась подготовка к Ирбитской ярмарке
15:07 | 4.05.2018
В воскресенье закроют парковку на площади 1905 года
15:06 | 4.05.2018
Администрация Кургана ввела на территории города сухой закон 9 мая
14:58 | 4.05.2018
В понедельник в Перми пройдет массовая зарядка в честь Дня радио