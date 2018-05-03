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10:54 | 5.05.2018
Закусочная «Югославия гриль» сгорела в Екатеринбурге
Сообщение о пожаре поступило на пульт МЧС в 05:41. К месту происшествия выехали 2 единицы техники, 6 человек личного состава подразделений МЧС. Двадцать минут ушло на ликвидацию открытого горения, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 07:46.
В результате пожара закусочная сгорела дотла, и хотя очевидцы пожара успели, ещё до приезда пожарных, отбуксировать припаркованные рядом с горевшим павильоном автомобили огонь всё же повредил кузов и салон ВАЗ-2107.
По словам как сотрудников МЧС, так и владельцев павильона, причиной пожара, скорее всего, стала старая проводка, либо оставленный включенным бытовой электроприбор.
Фото: читатель Е1.RU Денис
© «Вечерние Ведомости»
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