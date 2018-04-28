В Екатеринбурге стартовал автопробег Росгвардии, приуроченный ко Дню Победы

Сегодня, 3 мая, в Екатеринбурге стартовал автопробег, организованный Росгвардией и приуроченный ко Дню Победы. Украшенные флагами машины с сотрудниками и военнослужащими Федеральной службы войск национальной гвардии проследуют по памятным местам России. Участники объедут 4 близлежащие области и вернутся 6 мая в Екатеринбург. Следующий город — Челябинск.По словам командующего Уральским округом войск национальной гвардии РФ Александра Попова, общая протяженность маршрута составит 1030 км. В каждом городе будет возложение цветов, а также встреча с ветеранами и молодежью.Торжественный старт автопробега в Екатеринбурге посетил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.«Главная миссия, которую выполняют сегодня войска Национальной гвардии, — сохранение памяти о беспримерном подвиге наших отцов и дедов. Наше поколение должно донести до молодежи истинную цену той самой великой победы. И наш долг — свято хранить историческую память, чтить память погибших и проявлять неустанную заботу о ветеранах. Победа и сегодня вдохновляет нас на новые свершения, укрепляет наш дух, помогает преодолевать трудности и идти вперед», — сказал глава региона.«Мы всегда должны помнить, что именно Советский Союз сорвал планы нацистов. Все чаще на Западе стремятся очернить историю не только Советского Союза, но и России. Всероссийская акция, приуроченная ко Дню Победы, сегодняшний автопробег, организованный руководством Федеральной службы войск национальной гвардии, свидетельствует о том, что мы помним и чтим бессмертный подвиг нашего многонационального народа, совершённый во имя спасения Отечества», — добавил главный федеральный инспектор по Свердловской области Данила Трубинов.