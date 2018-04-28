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12:32 | 3.05.2018

В Екатеринбурге стартовал автопробег Росгвардии, приуроченный ко Дню Победы

Сегодня, 3 мая, в Екатеринбурге стартовал автопробег, организованный Росгвардией и приуроченный ко Дню Победы. Украшенные флагами машины с сотрудниками и военнослужащими Федеральной службы войск национальной гвардии проследуют по памятным местам России. Участники объедут 4 близлежащие области и вернутся 6 мая в Екатеринбург. Следующий город — Челябинск.

По словам командующего Уральским округом войск национальной гвардии РФ Александра Попова, общая протяженность маршрута составит 1030 км. В каждом городе будет возложение цветов, а также встреча с ветеранами и молодежью.

В Екатеринбурге стартовал автопробег Росгвардии, приуроченный ко Дню Победы

В Екатеринбурге стартовал автопробег Росгвардии, приуроченный ко Дню Победы


Торжественный старт автопробега в Екатеринбурге посетил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

«Главная миссия, которую выполняют сегодня войска Национальной гвардии, — сохранение памяти о беспримерном подвиге наших отцов и дедов. Наше поколение должно донести до молодежи истинную цену той самой великой победы. И наш долг — свято хранить историческую память, чтить память погибших и проявлять неустанную заботу о ветеранах. Победа и сегодня вдохновляет нас на новые свершения, укрепляет наш дух, помогает преодолевать трудности и идти вперед», — сказал глава региона.

В Екатеринбурге стартовал автопробег Росгвардии, приуроченный ко Дню Победы

В Екатеринбурге стартовал автопробег Росгвардии, приуроченный ко Дню Победы


«Мы всегда должны помнить, что именно Советский Союз сорвал планы нацистов. Все чаще на Западе стремятся очернить историю не только Советского Союза, но и России. Всероссийская акция, приуроченная ко Дню Победы, сегодняшний автопробег, организованный руководством Федеральной службы войск национальной гвардии, свидетельствует о том, что мы помним и чтим бессмертный подвиг нашего многонационального народа, совершённый во имя спасения Отечества», — добавил главный федеральный инспектор по Свердловской области Данила Трубинов.

В Екатеринбурге стартовал автопробег Росгвардии, приуроченный ко Дню Победы

Юлия Кольтенберг © «Вечерние Ведомости»

 


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