Ночью произошел пожар в подъезде дома на Шевченко

Сегодня ночью произошел пожар в подъезде пятиэтажного дома на улице Шевченко. Сообщение поступило на пульт диспетчера в 00:23. Загорелось имущество под лестничной клеткой на первом этаже. Площадь пожара составила 15 кв. м.- К месту пожара выехали 4 единицы техники и 18 человек личного состава. В 00:35 открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 02:13, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.