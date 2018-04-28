Пешеход погиб под колесами BMW на Уралмаше

Накануне в ДТП на улице Бакинских Комиссаров погиб пешеход. Авария произошла в 18:37, сообщает пресс-служба «Совы».По словам начальника штаба полка ДПC Дмитрия Рубцова, автомобиль BMW двигался по улице Бакинских Комиссаров со стороны Культуры в сторону Кировградской и допустил наезд на пешехода, переходящего проезжую часть. Пострадавший погиб на месте.— Я ехал в среднем ряду. Из-за поворота выехал и увидел этого товарища. Он дошел до сюда… и не тут и не там, пошел назад. Я не знал, в какой стороне его ловить. Он сам залеживался, в какую сторону ему идти. Я взял правее, чтобы его объехать, — рассказал водитель BMW.