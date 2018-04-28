Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 30 апреля 2018 года

13:36 | 1.05.2018

За прошедшие сутки с 08:00 30.04.2018г. до 08:00 01.05.2018г. на территории Свердловской области зарегистрировано 98 преступлений.



В дежурные сутки сотрудниками полиции раскрыто 74 противоправных деяния. Из них: два факта причинения тяжкого вреда здоровью, один грабеж, 22 кражи чужого имущества, в том числе две квартирных, пять фактов незаконного оборота наркотиков.



За прошедшие сутки на территории области произошло 4 ДТП, в которых 1 человек погиб, ещё 6 человек получили травмы различной степени тяжести.



За минувшие сутки на территории Свердловской области проведено 14 мероприятий, в которых приняли участие 6825 человек. Для обеспечения охраны порядка задействовался 185 сотрудников органов внутренних дел. Нарушений общественного порядка не допущено.



Информация и фото: Пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области