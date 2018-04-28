Смертельное ДТП под Екатеринбургом: погибли управляющая коттеджным посёлком и её муж

14:54 | 30.04.2018

В Берёзовском столкнулись два легковых автомобиля – иномарка и отечественная «Лада». В ГИБДД сообщили, что виновником аварии со смертельным исходом стал 30-летний водитель Mitsubishi Lancer, который, совершая обгон, не рассчитал расстояние и врезался во встречную «Четырнадцатую».



В отечественной легковушке находились управляющая посёлком «Шишкино» Елена Садвокасова, её муж и 19-летний сын, который в тот момент находился за рулём. Сообщается, что сын Садвокасовой выжил, но его родители скончались в больнице.



Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области