Штормовое предупреждение продолжает действовать на Урале

11:10 | 30.04.2018

Синоптики предупреждают о сохранении опасных метеорологических явлений. Усиление ветра до 21-26 метров в секунду сохранится в Свердловской области и днём, 30 апреля. Такая информация размещена на сайте Уральского гидрометцентра.



Напомним, 29 апреля от разгулявшейся стихии в Екатеринбурге уже пострадали три машины, припаркованные на строительной площадке на ул. Заводской: на них обрушилась часть ограждения.



Фото: 1tulatv.ru