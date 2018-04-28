Екатеринбургский скалолаз взял серебро на соревнованиях в Токио

10:13 | 30.04.2018

Екатеринбургский скалолаз Влад Деулин вернулся с международных соревнованиий «Speed Stars—2018», которые прошли в Токио, с серебряной медалью.



По словам мамы спортсмена, её сын проиграл ещё одному россиянину — Станиславу Кокорину — всего «несколько сотых».



Через неделю екатеринбуржец примет участие в очередном этапе Кубка мира в Китае.



Фото: strsport.ru