Вынесен новый приговор бывшему прокурору Алексею Карпову

14:28 | 28.04.2018

В Екатеринбурге вынесли приговор по еще одному уголовному делу в отношении бывшего сотрудника Свердловской областной прокуратуры, бизнесмена Алексея Карпова. Его признали виновным в покушении на убийство бывшего сообщника Александра Бабусенкова.



Напомним, что ранее Алексея Карпова приговорили к 20 годам строгого режима за организацию убийства екатеринбурженки (чтобы не отдавать ей долг в 3,2 млн рублей) и мужчины, у которого он рассчитывал отнять недвижимость на улице Армавирской. За оба убийства Карпов заплатил киллерам 850 тысяч рублей.



В итоге по последнему уголовному делу Карпов получил 9 лет лишения свободы, а по совокупности — 21 год строгого режима с ограничением свободы на два года и штрафом в 1 млн рублей.





Фото: gulagu.net