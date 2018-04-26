Пешеходную зону набережной Городского пруда закроют почти на месяц

12:00 | 28.04.2018

В Екатеринбурге почти на месяц, с 3 мая по 1 июня, закроют пешеходную зону по проспекту Ленина от улицы Максима Горького до набережной Рабочей Молодежи, то есть фактически от гимназии № 9 до дома Севастьянова.



Перекрытие связано с работами по ремонту и благоустройству пешеходной зоны. Согласно контракту, все работы должны завершиться до 12 июня.





Фото: yandex.ru